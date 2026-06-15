आठ महीने पहले की थी लव मैरिज, पत्नी ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर दी जान, अगले ही दिन पति ने लगाई फांसी

सौरभ की मौत के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि वह पुलिस हिरासत से भागकर अपने कमरे पर पहुंचा था और वहीं उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। डीसीपी ग्रेटर नोएडा डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने कहा कि मृतक किसी भी समय पुलिस हिरासत में नहीं था। हिरासत से फरार होने की बात पूरी तरह निराधार और भ्रामक है।