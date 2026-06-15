अरे बाबा का राज है …ऐसे कोई कैसे छीन लेगा? सीएम के सामने किसान ने सुनाया 2017 और 2019 का रोचक किस्सा

किसान ने आगे कहा कि अब मैं आपको 2019 का एक किस्सा बताता हूं। मेरे गांव में जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा था और रुपयों का आवंटन हो रहा था। मेरे ही गांव के एक किसान फतेह मोहम्मद ने बैंक से पैसे निकाले और अपनी पगड़ी(तौलिए) में 20 से 25 लाख रुपए की रकम रख ली। उस गठरी में एक लाख से लेकर 50 हजार तक की गड्डियां थीं। गठरी को देख कर मैंने पूछा अरे इसे कैसे लेकर जाएंगे…मेरे यह कहते कहते ही उन्होंने गठरी उठाई और अपने सिर पर रख ली, मैने कहा कि अरे ऐसे कैसे लेकर जा रहे हो, कोई छीन लेगा। तो वह बोले- यो बाबा का राज से…कुछ न होतो।