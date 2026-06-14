अदिति यादव विवाद पर बोलीं सपा की पूर्व प्रवक्ता रोली तिवारी, कहा- आज वही हो रहा है जो कभी मेरे साथ हुआ था

रोली तिवारी मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि जिस तरह की अभद्र टिप्पणियों का सामना आज अदिति यादव को करना पड़ रहा है, वैसी ही परिस्थितियों से वह भी अतीत में गुजर चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थीं, तब सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया गया था, लेकिन उस समय पार्टी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।