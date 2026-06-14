अदिति यादव विवाद पर बोलीं सपा की पूर्व प्रवक्ता रोली तिवारी, कहा- आज वही हो रहा है जो कभी मेरे साथ हुआ था

अदिति मामले पर रोली तिवारी ने उठाए सवाल, PC- IANS
लखनऊ : समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के सम्मान की बात करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है, वहीं अब समाजवादी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा ने भी इस विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
रोली तिवारी मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि जिस तरह की अभद्र टिप्पणियों का सामना आज अदिति यादव को करना पड़ रहा है, वैसी ही परिस्थितियों से वह भी अतीत में गुजर चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थीं, तब सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया गया था, लेकिन उस समय पार्टी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
पूर्व प्रवक्ता ने कहा कि एक व्यक्ति लगातार उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करता था और पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी भी थी। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उस दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मामले में हस्तक्षेप की अपेक्षा की थी, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया।
अपनी पोस्ट में रोली तिवारी ने लिखा कि आज जब अदिति यादव को लेकर विवाद सामने आया है, तब उन्हें अपने पुराने अनुभव याद आ गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी पार्टी नेतृत्व से यह सवाल पूछा था कि यदि ऐसी स्थिति उनकी बेटियों के साथ उत्पन्न हो तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी।
रोली तिवारी ने अपने दावों के समर्थन में कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट और स्क्रीनशॉट भी साझा किए हैं। साथ ही उन्होंने 'कर्मा इज बैक' लिखकर इशारों-इशारों में अपनी नाराजगी भी जाहिर की।
गौरतलब है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर अदिति यादव को लेकर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणियों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले में भाजपा पर निशाना साधा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से कहा कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।
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