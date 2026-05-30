बिलिंग में देरी होने पर परिजनों ने जताया विरोध, अस्पताल ने बुलाए बाउंसर; फिर मच गया हंगामा

विवाद बढ़ने के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी सफाई दी गई। अस्पताल का कहना है कि पिछले दो दिनों से हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम (HIS) में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से मरीजों की बिलिंग का काम प्रभावित हो रहा था और कई मामलों में देरी हो रही थी। प्रबंधन के अनुसार जैसे ही समस्या की जानकारी मिली, तकनीकी टीम को तुरंत काम पर लगा दिया गया था। सिस्टम ठीक होने के बाद बिलिंग का काम फिर से शुरू हो गया। वहीं संबंधित मरीज का बिल तैयार होने के बाद मामला भी धीरे-धीरे शांत हो गया।