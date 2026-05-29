साहब! मुझे बचा लो…डूब जाउंगा, गर्लफ्रेंड भी साथ में है, कार में बैठकर युवक ने की पुलिस कॉल

ग्रेटर नोएडा(Greater Noida fake Emergency) : देर रात में नोएडा में एक कॉल ने पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया। प्रशासन और बचाव टीम झटपट तैयार हुई और निकल गई। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में शिवकुमार नाम के एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर घबराए स्वर में कहा, 'साहब! मुझे बचा लो… मेरी कार गहरे पानी में डूब रही है। मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी है। अगर जल्दी मदद नहीं पहुंची तो हम दोनों की जान जा सकती है।'