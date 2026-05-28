ओपी राजभर बोले- उस दिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने थप्पड़ न मारा होता तो आज मैं मंत्री न होता

ओम प्रकाश राजभर एक वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं रात में ऑटो रिक्शा चलाता था और दिन में पढ़ाई करता था। बनारस की एक जगह मुझे आज भी बराबर याद है। मैं सवारी लेकर आ रहा था। मेरे ऑटो में 3 की जगह 5 सवारी बैठी थीं। मेरा ऑटो ओवरलोड था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर महोदय ने मुझे रोका। मैं नहीं रुका सोचा निकल जाऊंगा। लेकिन TI महोदय ने मुझे दौड़ाकर पकड़ लिया और दिए मुझे दो-तीन थप्पड़।