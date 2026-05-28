अपर्णा यादव ने शेयर किया प्रतीक की तेरहवीं का भावुक वीडियो, रस्में निभाते दिखे अखिलेश-शिवपाल समेत पूरा परिवार

Prateek Yadav Video: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की तेरहवीं का एक बहुत ही भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो को खुद प्रतीक यादव की पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन के बाद आयोजित हुए इस शांति यज्ञ और तेरहवीं संस्कार में पूरा यादव परिवार आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ खड़ा नजर आया। वीडियो में हवन-पूजन से लेकर शय्या दान तक की हर पारंपरिक रस्म को पूरा परिवार मिलकर निभाता हुआ दिख रहा है।