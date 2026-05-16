करोड़ों की ठगी और रंगदारी मामले में पुलिस जांच जारी, प्रतीक यादव के बयान बने आधार

लखनऊ में दर्ज करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी, रंगदारी और आईटी एक्ट से जुड़े मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। यह मामला समाजवादी परिवार से जुड़े प्रतीक यादव द्वारा दर्ज कराया गया था। अधिकारियों के अनुसार, वादी की मौत हो जाने के बावजूद केस बंद नहीं किया जाएगा। क्योंकि उनके बयान और जरूरी दस्तावेज पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में शामिल किए जा चुके हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त का कहना है कि प्रतीक यादव ने अपने आरोपों से जुड़े बयान लिखित रूप में पुलिस को दिए थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अब आरोपितों से जुड़े साक्ष्य, वित्तीय लेनदेन और अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आईटी एक्ट से जुड़े मामलों की विवेचना इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। इसलिए केस को गौतमपल्ली थाने से हजरतगंज स्थानांतरित किया गया है।