LU Professor Viral Audio Case: “एग्जाम से पहले आ जाओ…” : लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कथित ऑडियो वायरल

LU Professor Audio Viral : उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित Lucknow University इन दिनों एक बड़े विवाद को लेकर सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर छात्रा से कथित अभद्र बातचीत करने, परीक्षा में अनुचित लाभ देने का प्रलोभन देने और प्रश्नपत्र आउट कराने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित ऑडियो के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस दोनों सक्रिय हो गए हैं।

आरोपी प्रोफेसर डॉ. परमजीत सिंह को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक समिति गठित की है। घटना के बाद छात्र संगठनों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।