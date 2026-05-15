15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

नीट पेपर लीक पर माता प्रसाद पांडे बोले, अब तक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था

Mata Prasad Pandey on NEET paper leak : नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सपा नेता माता प्रसाद पांडेय ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, वहीं कांग्रेस ने 100 से ज्यादा पेपर लीक होने का दावा किया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 15, 2026

mata Prasad Pandey

माता प्रसाद पांडेय ने नीट पेपर लीक मामले पर उठाए सवाल, PC- IANS

लखनऊ : नीट पेपर लीक होने और अब दोबारा पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराए जाने की घोषणा पर विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि छात्रों की मेहनत बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार कौन है और उस पर कार्रवाई कब होगी? सपा नेता माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि अब तक तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि छात्रों की जो मेहनत बर्बाद हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? अब उन्हें फिर से मेहनत करनी होगी। इससे बच्चों पर भार पड़ा या नहीं?

उन्होंने कहा कि कई पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री को तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है।

कुछ छात्रों की आत्महत्या की खबरों पर उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा आयोजित किए जाने से कई छात्र परेशान हो गए हैं। बहुत से छात्र अभी इस कष्ट को झेलने वाले हैं।

7-8 सालों से सिस्टम नाकाम

कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। क्या आपने पहले कभी ऐसे तर्क सुने हैं? पिछले 7-8 वर्षों में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, जहां उन्हें लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। यह कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और इतने वर्षों तक सरकार इसका समर्थन करती रही।

उन्होंने कहा कि पहली बार जब पेपर लीक हुआ था, तभी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। जब कड़ा विरोध हुआ और राहुल गांधी ने भी विरोध किया, तब सरकार मजबूर हुई।

100 से अधिक परीक्षाओं के पेपर हो चुके लीक

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, 'लगभग 100 प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो चुके हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। हालांकि, सरकार इस मुद्दे पर असंवेदनशील रवैया अपना रही है और उसे गंभीरता और चिंता के साथ इसका समाधान करना चाहिए।'

नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। उन्होंने बताया कि 21 जून को री-एग्जामिनेशन कराया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले वर्ष से नीट यूजी परीक्षा पारंपरिक ओएमआर आधारित प्रणाली के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित की जाएगी।

नीट यूजी परीक्षा तीन मई को आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। अब यह परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई जा रही है।

ये भी पढ़ें

शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या मामले में बलिया पहुंची पुलिस, मां और भाई से पूछताछ
बलिया
Chandranath Rath murder case Bengal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 May 2026 09:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / नीट पेपर लीक पर माता प्रसाद पांडे बोले, अब तक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM योगी का बड़ा फैसला; सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को मिलेगी नई पहचान, 23 परियोजनाएं मंजूर

up gps survey of sugarcane crops to be conducted preparations begin on cm yogi instructions
लखनऊ

यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू, जानें विस्तार से

गंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त सफर खत्म, अब मेरठ से प्रयागराज यात्रा होगी महंगी पूरी तरह (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

मायावती की अखिलेश यादव को नसीहत, ब्राह्मणों से माफी मांग लो ‘बबुआ’, ऐसी राजनीति ठीक नहीं

Mayawati
लखनऊ

‘UP में कमीशन-कमाई के इंजन टकरा रहे हैं, जनता BJP की कलई खोलेगी’, योगी सरकार पर भड़क गए अखिलेश

Akhilesh Yadav
लखनऊ

सत्ता और विपक्ष का अनोखा संगम: अखिलेश की पीठ पर हाथ रखकर दिलासा देते नजर आए ब्रजेश पाठक, यूजर बोले- असलियत यही है

Pratik Yadav death
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.