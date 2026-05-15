नीट पेपर लीक पर माता प्रसाद पांडे बोले, अब तक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था

कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। क्या आपने पहले कभी ऐसे तर्क सुने हैं? पिछले 7-8 वर्षों में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, जहां उन्हें लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। यह कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और इतने वर्षों तक सरकार इसका समर्थन करती रही।