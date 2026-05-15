शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या मामले में बलिया पहुंची पुलिस, मां और भाई से पूछताछ

रथ कोलकाता से अपने घर मध्यग्राम लौट रहे थे। उनकी स्कॉर्पियो कार को एक संकरी गली में रोका गया। एक Nissan Micra ने रास्ता रोका, फिर बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने करीब 10 राउंड गोलियां चलाईं, विंडशील्ड पर और फिर पॉइंट-ब्लैंक रेंज से रथ पर। गोलियां छाती, पेट और सिर में लगीं। ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में भर्ती है। हमलावरों ने घटनास्थल से कुछ ही सेकंड में फरार हो गए। यह एक सुविचारित, प्रोफेशनल हिट जॉब लगती है।