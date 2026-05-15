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शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या मामले में बलिया पहुंची पुलिस, मां और भाई से पूछताछ

Chandranath Rath murder case Bengal : पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में जांच तेज़ हो गई है। मुख्य आरोपी राज सिंह के घर यूपी के बलिया पहुंची CBI की टीम ने परिवार से पूछताछ की और CCTV फुटेज जब्त किए।

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बलिया

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Avaneesh Kumar Mishra

May 15, 2026

Chandranath Rath murder case Bengal

चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में बलिया पहुंची CBI, राजसिंह के परिजनों से कर रही पूछताछ, PC- Patrika

बलिया(Chandranath Rath murder case Bengal) : 6 मई 2026 की रात को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम (मध्यमग्राम) इलाके में चंद्रनाथ रथ (उम्र करीब 42 वर्ष) की निर्मम हत्या कर दी गई। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी कार्यकारी सहायक (Personal Assistant) थे।

रथ कोलकाता से अपने घर मध्यग्राम लौट रहे थे। उनकी स्कॉर्पियो कार को एक संकरी गली में रोका गया। एक Nissan Micra ने रास्ता रोका, फिर बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने करीब 10 राउंड गोलियां चलाईं, विंडशील्ड पर और फिर पॉइंट-ब्लैंक रेंज से रथ पर। गोलियां छाती, पेट और सिर में लगीं। ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में भर्ती है। हमलावरों ने घटनास्थल से कुछ ही सेकंड में फरार हो गए। यह एक सुविचारित, प्रोफेशनल हिट जॉब लगती है।

इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल पुलिस और CID की तेज़ कार्रवाई से तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें राज सिंह उम्र 25 वर्ष, जो कि बलिया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस राज सिंह को ही मुख्य आरोपी मान रही है। राज सिंह के अलावा मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य जो बिहार के बक्सर के रहने वाले उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है।

11 मई को इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को UPI पेमेंट के ट्रेल से आरोपी तक पहुंच मिली। राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया।

जानें कौन है राज सिंह?

राज सिंह बलिया का निवासी है। वह खुद को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राज्य महासचिव बताता था। सोशल मीडिया पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाता था। उसके BJP नेताओं (जैसे UP मंत्री दयाशंकर सिंह) के साथ फोटो, चुनावी प्रचार आदि। परिवार और वकील उसकी बेगुनाही का दावा करते हैं और कहते हैं कि वह घर पर था। CBI अब इसकी जांच कर रही है।

बंगाल सरकार ने किया CBI का गठन

13 मई को CBI ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। बंगाल सरकार की सिफारिश पर CBI ने FIR दर्ज की और 7 सदस्यीय SIT (Special Investigation Team) का गठन किया, जिसका नेतृत्व DIG रैंक के अधिकारी पंकज सिंह कर रहे हैं। forensic टीम ने क्राइम सीन का निरीक्षण किया।

CBI की टीम 14-15 मई को बलिया पहुंची और राज सिंह के परिवार (मां जमवंती, भाई, बहन दीपशिखा सिंह) से पूछताछ की। उन्होंने शोरूम (जहां राज काम करता था) का CCTV, घर का CCTV, दस्तावेज जब्त किए। परिवार जांच में पूरा सहयोग दे रहा है और निष्पक्ष जांच की उम्मीद जता रहा है। दीपशिखा ने भाई की सुरक्षा की मांग भी की है।

सूत्रों के मुताबिक ₹70 लाख की सुपारी दी गई हो सकती है। कम से कम 5-6 लोग शामिल हो सकते हैं। हत्यारों को रथ की लोकेशन, रूट और समय की पहले से जानकारी थी। घटना से पहले रेकी हुई थी। ऑस्ट्रिया मेड Glock पिस्टल जैसा sophisticated हथियार इस्तेमाल हुआ।

चंद्रनाथ रथ एयरफोर्स बैकग्राउंड से थे और BJP के लिए भवानीपुर जैसे क्षेत्रों में स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में सक्रिय थे। 2026 विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन के संवेदनशील समय में यह हत्या हुई, जिससे राजनीतिक तूफान उठा है।

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Published on:

15 May 2026 06:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या मामले में बलिया पहुंची पुलिस, मां और भाई से पूछताछ

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