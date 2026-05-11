सुवेंदु अधिकारी के PA का हत्यारोपी लड़ चुका है चुनाव, अयोध्या से बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार, समाजसेवा की आड़ में खेल!

Suvendu Adhikari PA Death: पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हाईप्रोफाइल मर्डर केस के तार यूपी के बलिया से जुड़े हैं, जहां के रहने वाले राज सिंह को बंगाल पुलिस ने अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया है। खुद को समाजसेवी बताने वाला राज सिंह राजनीति में भी हाथ आजमा चुका है और बलिया के वार्ड नंबर 15 से सभासद का चुनाव भी लड़ चुका है। बताया जा रहा है कि वह लखनऊ में एक शादी समारोह से लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठी पुलिस टीम ने उसे धर दबोचा।