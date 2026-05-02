Ballia News: प्रधानाध्यापक ने स्कूल की 5 वर्षीय बालिका को बनाया हवस का शिकार, चॉकलेट के बहाने बुलाया बाथरूम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रधानाध्यापक फैजुल्ला अंसारी ने स्कूल में पढ़ने वाली 5 वर्षीय बालिका को चॉकलेट देने के बहाने फुसलाया। बच्ची जब उसके पास पहुंची, तो उसने उसे स्कूल परिसर के शौचालय में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना 28 अप्रैल 2026 को हुई। छुट्टी के बाद जब बालिका घर पहुंची तो उसकी असामान्य हालत देख परिजनों को शक हुआ। पूछताछ करने पर बच्ची ने रो-रोकर अपनी आपबीती बताई। यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता की मां ने 30 अप्रैल को थाना सिकंदरपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई।