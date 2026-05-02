बिजनौर में मुख्यमंत्री दौरे की तैयारियां तेज, डीएम की बैठक में सुरक्षा से लेकर व्यवस्थाओं तक का ब्लूप्रिंट तैयार

बिजनौर में मुख्यमंत्री दौरे की तैयारियां तेज..
CM Yogi Bijnor Visit:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित बिजनौर दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने तहसील धामपुर के डबाकरा हॉल में एक अहम बैठक आयोजित कर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। दोपहर 2 बजे हुई इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की तैयारियों और विभिन्न विभागों के समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री का यह संभावित दौरा विकास खंड अफजलगढ़ के ग्राम आलमपुर गांवड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित है, जिसे लेकर प्रशासन कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता।
बैठक में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट स्मृति मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह और परियोजना निदेशक डीआरडीए दिनकर भारती शामिल रहे। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत और कृषि विभाग के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को उनके-उनके विभागीय कार्यों के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने पर जोर दिया गया।
जिलाधिकारी जसजीत कौर ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रमण कार्यक्रम के लिए सभी विभागों को पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और सजगता के साथ करने के निर्देश दिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई, जिससे प्रशासनिक स्तर पर अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्थल, सभास्थल, प्रेस गैलरी, सेफ हाउस और पार्किंग व्यवस्था की विशेष समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं शासन के मानकों के अनुरूप हों और सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन और वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र और स्वीकृति पत्रों का वितरण व्यवस्थित तरीके से हो। इसके अलावा जिन योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है, उनकी विभागवार विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग