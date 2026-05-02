बिजनौर में मुख्यमंत्री दौरे की तैयारियां तेज, डीएम की बैठक में सुरक्षा से लेकर व्यवस्थाओं तक का ब्लूप्रिंट तैयार

CM Yogi Bijnor Visit:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित बिजनौर दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने तहसील धामपुर के डबाकरा हॉल में एक अहम बैठक आयोजित कर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। दोपहर 2 बजे हुई इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की तैयारियों और विभिन्न विभागों के समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री का यह संभावित दौरा विकास खंड अफजलगढ़ के ग्राम आलमपुर गांवड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित है, जिसे लेकर प्रशासन कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता।