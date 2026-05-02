बेटी पर डाली बुरी नजर, तो मां ने लिव-इन पार्टनर को उसी के तमंचे से उतार दिया मौत के घाट, कांप उठी रूह

Bijnor Murder Case:यूपी के बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही लिव-इन पार्टनर की उसी के तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। महिला का आरोप है कि आरोपी उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था और उसकी नौ साल की मासूम बेटी पर भी गलत नजर रखता था, जिससे परेशान होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया।