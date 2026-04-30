30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

मुझे आप ही हर जन्म में चाहिए…बच्चों का ख्याल रखना लिख महिला ने की आत्महत्या; डिजिटल अरेस्ट की यह कहानी आपको झकझोर देगी

Bijnor Digital arrest Suicide Case : बिजनौर में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ब्लैकमेलिंग ने ली एक मां की जान। फर्जी अधिकारी के खौफ में मोनिका ने सुसाइड नोट लिख दी जान। जानिए क्या है डिजिटल अरेस्ट और कैसे बचें इस घातक साइबर जाल से।

3 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 30, 2026

मोनिका ने डिजिटल अरेस्ट से परेशान होकर किया सुसाइड, PC-Patrika

Bijnor Digital arrest Suicide Case : बिजनौर का एक हंसता खेलता परिवार, जहां सब हंसी खुशी चल रहा था। पूरा परिवार रात को खाना खाकर सोया था। महिला अपनी दो बच्चियों के साथ हंसी-खुशी कमरे में लेट गई। लेकिन, सुबह सिर्फ दोनों बच्चियां ही उठीं। उनकी मां नहीं। बच्चियों ने नजर दौड़ाई तो जो देखा उससे वह पूरी तरह से सिहर गईं और उनकी चीखें निकल गईं।

बच्चियों ने जब ऊपर अपनी नजर दौड़ाई तो देखा कि उनकी मां पंखे से लटकी हुई है। उनके सिर से मां का साया उठ चुका है। अब उनके लिए खाना कौन बनाएगा। कौन उन्हें रात को सुलाएगा। महिला जिसने अपना जीवन खत्म कर लिया उनका नाम मोनिका था। मोनिका की मौत की वजह बनी एक अनजान कॉल और ब्लैकमेलिंग। पहले पढ़िए मोनिका का वह लेटर जिसे उन्होंने मरने से पहले लिखा…।

सॉरी माय डियर हसबैंड। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मुझे बहुत दिन से एक लड़के ने बहुत ही परेशान कर रखा है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज मेरे बच्चों का ध्यान रखना मेरे बाद।'

'अगर दोबारा जन्म मिले तो मुझे आप ही मिलें। थैंक यू सो मच जिंदगी में आने के लिए। लव यू सो मच। हमारी शादी की सालगिरह आ रही है। सॉरी आपके साथ न रहने के लिए और ये पेपर मेरे घर वालों को दिखा देना। मेरी मम्मी-पापा भाइयों को। सॉरी भाई-भाभी थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरे बच्चों सॉरी- उस लड़के ने आपकी मम्मा को बहुत परेशान कर रखा है। ज्यादा परेशान कर रखा है।'

मोनिका को कुछ दिनों पहले ही एक अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो नॉर्मल बातचीत हुई। लेकिन, धीरे-धीरे यह बातचीत धमकियों और ब्लैकमेलिंग में बदल गई। कॉल करने वाला युवक खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता। मोनिका को वह शख्स किसी केस में फंसाने की धमकी देता। मोनिका को उस शख्स ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। उसकी हर चीज पर नजर रखता। मोनिका इतना डर चुकी थी कि वह किसी से भी यह बातें शेयर नहीं कर पाई। शायद यही मोनिका की सबसे बड़ी भूल रही है।

परिवार वालों ने मोनिका का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान मोनिका का फोन फिर से बजा। यह एक वीडियो कॉल थी और उधर से एक वर्दी पहने शख्स बातचीत कर रहा था। उसने कहा कि मोनिका से बात करवाइए। इधर से कहा गया कि मोनिका की तो मौत हो गई। उधर से फिर से धमकी मिली। परिवार को तब समझ आया कि मोनिका किन हालातों से गुजर रही थी।

क्या है डिजिटल अरेस्ट

डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, जिसमें अपराधी पीड़ित को घर बैठे ही वीडियो कॉल के जरिए बंधक बना लेते हैं। इस फ्रॉड की शुरुआत अक्सर एक फर्जी कॉल से होती है, जिसमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई या नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताते हैं।

कैसे करते हैं धोखाधड़ी

अपराधी दावा करते हैं कि आपके आधार कार्ड या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग या किसी अवैध पार्सल भेजने में हुआ है। आपको डराने के लिए वे पुलिस स्टेशन जैसा बैकग्राउंड दिखाते हैं और वर्दी पहनकर वीडियो कॉल (Skype या WhatsApp) करते हैं। वे आपको चेतावनी देते हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, आप फोन नहीं काट सकते और न ही किसी से बात कर सकते हैं। इसे ही वे 'डिजिटल अरेस्ट' का नाम देते हैं।

कई घंटों या दिनों तक आपको ऑनलाइन निगरानी में रखने के बाद, वे मामले को रफा-दफा करने के लिए भारी जुर्माने या 'सेटलमेंट' के नाम पर लाखों रुपये की मांग करते हैं।

ऐसे करें खुद का बचाव

कानूनन 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर न तो गिरफ्तारी करती है और न ही पैसों की मांग करती है। यदि ऐसी कोई कॉल आए, तो घबराएं नहीं, कॉल काट दें और तुरंत 1930 पर साइबर पुलिस को सूचना दें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Apr 2026 05:51 pm

Published on:

30 Apr 2026 05:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / मुझे आप ही हर जन्म में चाहिए…बच्चों का ख्याल रखना लिख महिला ने की आत्महत्या; डिजिटल अरेस्ट की यह कहानी आपको झकझोर देगी

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजनौर में किन्नर बनकर लूट रहा था लोगों की जेब: असली किन्नरों ने रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की धुनाई

bijnor fake kinnar badhai demand arrest
बिजनोर

बिजनौर में 2 मई को सीएम योगी का दौरा, प्रशासन अलर्ट मोड पर; विकास परियोजनाओं की तैयारी तेज

cm yogi bijnor visit preparation meeting
बिजनोर

बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से युवक का सिर धड़ से अलग, शादी की खुशियां मातम में बदलीं

बिजनोर

बिजनौर में चेन स्नैचिंग का पर्दाफाश: महिला के कुंडल छीनने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया माल

bijnor earring snatching accused arrested
बिजनोर

यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू: बिजनौर में 34 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी मैदान में, 13 केंद्रों पर सख्त निगरानी

up homeguard exam bijnor 2026
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.