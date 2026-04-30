मुझे आप ही हर जन्म में चाहिए…बच्चों का ख्याल रखना लिख महिला ने की आत्महत्या; डिजिटल अरेस्ट की यह कहानी आपको झकझोर देगी

मोनिका को कुछ दिनों पहले ही एक अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो नॉर्मल बातचीत हुई। लेकिन, धीरे-धीरे यह बातचीत धमकियों और ब्लैकमेलिंग में बदल गई। कॉल करने वाला युवक खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताता। मोनिका को वह शख्स किसी केस में फंसाने की धमकी देता। मोनिका को उस शख्स ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। उसकी हर चीज पर नजर रखता। मोनिका इतना डर चुकी थी कि वह किसी से भी यह बातें शेयर नहीं कर पाई। शायद यही मोनिका की सबसे बड़ी भूल रही है।