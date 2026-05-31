बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी का दौरा कल : विकास योजनाओं की देंगे सौगात, विस्थापित परिवारों को बांटेंगे भूमिधर प्रमाण पत्र

CM Yogi Bijnor Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार 1 जून को बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र स्थित आलमपुर गावड़ी गांव के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा और लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।