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बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी का दौरा कल : विकास योजनाओं की देंगे सौगात, विस्थापित परिवारों को बांटेंगे भूमिधर प्रमाण पत्र

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 जून को बिजनौर के आलमपुर गावड़ी गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और विस्थापित परिवारों को भूमिधर प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।

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बिजनोर

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Mohd Danish

May 31, 2026

cm yogi adityanath bijnor visit development projects june 1

बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी का दौरा कल | Image - X/@bijnorpolice

CM Yogi Bijnor Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार 1 जून को बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र स्थित आलमपुर गावड़ी गांव के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा और लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण में

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आलमपुर गावड़ी में विशाल मंच का निर्माण कराया गया है। जनसभा स्थल पर हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं और गर्मी को देखते हुए टेंट की भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जनसभा में उमड़ सकती है हजारों लोगों की भीड़

प्रशासन को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, आवागमन और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न मार्गों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है तथा लोगों को कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग निर्धारित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी व्यवस्थाओं को इस प्रकार तैयार किया गया है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

वरिष्ठ अधिकारियों ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले मुरादाबाद मंडल के डीआईजी मुनिराज, जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंच व्यवस्था, सभा स्थल, पार्किंग क्षेत्र, सुरक्षा घेरा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा योजना तैयार की है। कार्यक्रम स्थल के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के निर्देश दिए हैं।

पेयजल, बिजली और यातायात प्रबंधन पर विशेष फोकस

जनसभा में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल, विद्युत आपूर्ति और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था की गई है। बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी तैयार रखी गई हैं। इसके अलावा यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है।

समीक्षा बैठक में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

रविवार को डीआईजी मुनिराज, जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, वीआईपी मूवमेंट और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने और कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए।

विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी लोगों के साथ साझा कर सकते हैं।

विस्थापित परिवारों को सौंपेंगे भूमिधर प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान बिजनौर में रह रहे विस्थापित लोगों को भूमिधर प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। लंबे समय से भूमि अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे लाभार्थियों के लिए यह कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है। प्रशासन का कहना है कि प्रमाण पत्र वितरण से पात्र परिवारों को कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे और उन्हें भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा मिलेगी।

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Published on:

31 May 2026 04:22 pm

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