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मुरादाबाद

दिल दुखाने वालों से जन्नत में होगी मुलाकात, कहकर युवक ने खुद को मारी गोली, मुरादाबाद के गांव में पसरा मातम

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में 19 वर्षीय युवक ने 44 सेकंड का वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां करने के बाद कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है, जबकि परिवार और गांव में शोक का माहौल है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 31, 2026

moradabad youth live suicide shot himself case

युवक ने खुद को मारी गोली

Youth Live Suicide Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। कुंदरकी थाना क्षेत्र के चकफाजलपुर गांव में 19 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया। घटना से पहले युवक ने एक 44 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने मन का दर्द व्यक्त किया और कुछ भावुक बातें कहीं। वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है, जबकि परिवार गहरे सदमे में है।

वीडियो में कही दिल को छू लेने वाली बातें

बताया जा रहा है कि युवक ने वीडियो में कहा कि जिसने भी उसका दिल दुखाया है, उनसे हश्र में मुलाकात होगी। उसने यह भी कहा कि उसके परिवार वालों की कोई गलती नहीं है और उन्हें परेशान न किया जाए। वीडियो में युवक ने अपनी मौत के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद उसने कैमरे के सामने ही आत्मघाती कदम उठा लिया। यह वीडियो अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

पिता की लाइसेंसी बंदूक से चली गोली

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान फरत अली के रूप में हुई है। शनिवार रात वह अपने कमरे में मौजूद था। इसी दौरान उसने अपने पिता की लाइसेंसी दोनाली बंदूक का इस्तेमाल करते हुए खुद को गोली मार ली। गोली चलने की तेज आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से बंद मिला।

दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे परिजन

परिजनों ने काफी प्रयास के बाद कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद किसी तरह कमरे के अंदर पहुंचा गया। अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। युवक खून से लथपथ अवस्था में पड़ा था। परिजन तत्काल उसे बाहर लेकर आए और सहायता पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

परिवार और गांव में छाया शोक

घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। युवक की असमय मौत से परिवार के सदस्य बदहवास हो गए। ग्रामीणों के अनुसार फरत अली सामान्य स्वभाव का युवक था, इसलिए इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। गांव में लोगों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं।

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने कमरे और आसपास के क्षेत्र से तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने वीडियो और अन्य परिस्थितियों को भी जांच के दायरे में लिया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पर टिकी नजरें

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि युवक ने इतना बड़ा कदम किन परिस्थितियों में उठाया।

जांच के बाद सामने आएंगे घटना के वास्तविक कारण

पुलिस का कहना है कि वीडियो, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और परिजनों से पूछताछ के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक मानसिक तनाव में था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी। फिलहाल परिवार और ग्रामीण इस दुखद घटना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

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Published on:

31 May 2026 01:52 pm

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