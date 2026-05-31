दिल दुखाने वालों से जन्नत में होगी मुलाकात, कहकर युवक ने खुद को मारी गोली, मुरादाबाद के गांव में पसरा मातम

Youth Live Suicide Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। कुंदरकी थाना क्षेत्र के चकफाजलपुर गांव में 19 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया। घटना से पहले युवक ने एक 44 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने मन का दर्द व्यक्त किया और कुछ भावुक बातें कहीं। वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है, जबकि परिवार गहरे सदमे में है।