यूपी के 56 जिलों में गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली, अगले 12 घंटों में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव

यूपी के 56 जिलों में गरजेंगे बादल | Image - Pexels
UP Rain in Next 12 Hours:उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 12 घंटों के दौरान प्रदेश के 56 जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी वातावरण में पर्याप्त नमी मौजूद है। इसी कारण बादलों की आवाजाही जारी रहेगी और कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की घटनाओं की भी आशंका जताई गई है। खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा समेत कुल 56 जिलों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है।
विशेषज्ञों के अनुसार मध्य पाकिस्तान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण और उससे जुड़ी द्रोणी रेखा इस मौसम बदलाव की प्रमुख वजह है। वहीं बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पुरवा हवाएं लगातार उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं। दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंडी और शुष्क हवाएं भी सक्रिय हैं। इन दोनों प्रणालियों के टकराव से घने बादल बन रहे हैं और आंधी-बारिश की स्थितियां पैदा हो रही हैं।
पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और तेज हवाओं ने प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी और लू से राहत दिलाई है। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, इटावा, बांदा, हमीरपुर, झांसी और आगरा सहित कई जिलों में तापमान सामान्य से 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया। इससे दिन और रात दोनों के तापमान में कमी देखने को मिली।
हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। अगले कुछ दिनों में आंधी-बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगेंगी और जून के पहले सप्ताह से तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर गर्म हवाओं और उमस का असर बढ़ने की संभावना है।
प्रदेश में मौसम के लगातार बदलते मिजाज के बीच अब लोगों की नजर दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति पर टिकी हुई है। यदि मानसून तय समय पर आगे बढ़ता है तो जून के दूसरे पखवाड़े में उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगले 12 घंटे प्रदेश के कई जिलों के लिए अहम माने जा रहे हैं, जहां आंधी, बारिश और बिजली की गतिविधियां तेज रह सकती हैं।
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