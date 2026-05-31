यूपी के 56 जिलों में गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली, अगले 12 घंटों में आंधी-तूफान और बारिश का तांडव

UP Rain in Next 12 Hours:उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 12 घंटों के दौरान प्रदेश के 56 जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।