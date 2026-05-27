मुरादाबाद में नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़: 50 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ आरोपी दबोचा, लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

Drug Smuggler Arrested: यूपी के मुरादाबाद में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिविल लाइंस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक युवक को अवैध नशीले इंजेक्शन और सिरिंज के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।