मुरादाबाद में नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़: 50 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ आरोपी दबोचा, लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

मुरादाबाद में नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़
Drug Smuggler Arrested: यूपी के मुरादाबाद में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिविल लाइंस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक युवक को अवैध नशीले इंजेक्शन और सिरिंज के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।
SSP मुरादाबाद के निर्देशन में जिलेभर में अपराध और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना सिविल लाइंस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आशु शर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी मझोला थाना क्षेत्र के चिड़िया टोला लाइनपार का रहने वाला है और लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 50 प्रतिबंधित Buprenorphine Hydrochloride Injection IP (Restigesic) बरामद किए हैं। इसके अलावा 15 सिरिंज भी बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल अवैध रूप से नशे के लिए किया जाता है और इनकी सप्लाई युवाओं तक की जा रही थी। बरामदगी के बाद पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में ले लिया।
इस मामले में थाना सिविल लाइंस में आरोपी के खिलाफ मु0अ0सं0 321/2026 के तहत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वह यह नशीला सामान कहां से लाता था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई करता था। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी आशु शर्मा का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा है। उसके खिलाफ पहले से चोरी, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। जीआरपी थाना मुरादाबाद में भी उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। ऐसे में पुलिस अब उसके नेटवर्क और पुराने साथियों की भी जांच कर रही है।
मुरादाबाद पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर शिकंजा कस रही है। अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए जिले में लगातार अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध नशे के कारोबार की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग