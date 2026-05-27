27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़: 50 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ आरोपी दबोचा, लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 50 प्रतिबंधित इंजेक्शन और 15 सिरिंज के साथ गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

May 27, 2026

moradabad drug smuggler arrested ndps

मुरादाबाद में नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़

Drug Smuggler Arrested: यूपी के मुरादाबाद में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिविल लाइंस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक युवक को अवैध नशीले इंजेक्शन और सिरिंज के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

SSP के निर्देश पर हुई कार्रवाई

SSP मुरादाबाद के निर्देशन में जिलेभर में अपराध और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना सिविल लाइंस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आशु शर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी मझोला थाना क्षेत्र के चिड़िया टोला लाइनपार का रहने वाला है और लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

आरोपी के पास से भारी मात्रा में इंजेक्शन बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 50 प्रतिबंधित Buprenorphine Hydrochloride Injection IP (Restigesic) बरामद किए हैं। इसके अलावा 15 सिरिंज भी बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल अवैध रूप से नशे के लिए किया जाता है और इनकी सप्लाई युवाओं तक की जा रही थी। बरामदगी के बाद पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में ले लिया।

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

इस मामले में थाना सिविल लाइंस में आरोपी के खिलाफ मु0अ0सं0 321/2026 के तहत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वह यह नशीला सामान कहां से लाता था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई करता था। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

पुराने आपराधिक मामलों ने बढ़ाई चिंता

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी आशु शर्मा का आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा है। उसके खिलाफ पहले से चोरी, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। जीआरपी थाना मुरादाबाद में भी उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। ऐसे में पुलिस अब उसके नेटवर्क और पुराने साथियों की भी जांच कर रही है।

युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर पुलिस सतर्क

मुरादाबाद पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर शिकंजा कस रही है। अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए जिले में लगातार अभियान चलाए जाएंगे। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध नशे के कारोबार की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

ये भी पढ़ें

शादी से इनकार पर टूटा युवक, मुरादाबाद में पेट्रोल पीकर किया सुसाइड का प्रयास; मां का रो-रोकर बुरा हाल
मुरादाबाद
moradabad love suicide attempt petrol case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 May 2026 08:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़: 50 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ आरोपी दबोचा, लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी से इनकार पर टूटा युवक, मुरादाबाद में पेट्रोल पीकर किया सुसाइड का प्रयास; मां का रो-रोकर बुरा हाल

moradabad love suicide attempt petrol case
मुरादाबाद

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के विमान से निकलने लगा धुआं, एक इंजन बंद, मचा हड़कंप

Deputy CM Brajesh Pathak
मुरादाबाद

Petrol Diesel Price Today: मुरादाबाद में फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, लोगों की जेब पर भारी असर

petrol diesel price hike
मुरादाबाद

भीषण गर्मी ने ली जान: मुरादाबाद में ट्रैफिक संभालते-संभालते अचानक गिरा जवान, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

moradabad prd jawan heatstroke death
मुरादाबाद

‘मानसिक दिवालियापन से गुजर रही कांग्रेस’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का करारा हमला, कहा- इनको जनता माफ नहीं करेगी

Deputy CM Brajesh Pathak (1)
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.