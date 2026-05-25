भीषण गर्मी ने ली जान: मुरादाबाद में ट्रैफिक संभालते-संभालते अचानक गिरा जवान, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

PRD Jawan Heatstroke: मुरादाबाद में भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच यातायात व्यवस्था संभाल रहे पीआरडी जवान की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। शहर के व्यस्त मधुबनी चौराहे पर ड्यूटी के दौरान जवान अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। साथी पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर मौत की वजह हीट स्ट्रोक मानी जा रही है। घटना के बाद पुलिस विभाग और पीआरडी जवानों में शोक की लहर दौड़ गई है।