मुरादाबाद में करंट के झटके देकर तड़पाया, फिर दिया जहर, पत्नी ने छोटी बहन संग मिलकर पति को मार डाला

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया है। यहां मझोला इलाके में एक पत्नी ने अपने प्यार के चक्कर में खौफनाक साजिश रच डाली। महिला का किसी और से चक्कर चल रहा था और जब पति इसमें रुकावट बना तो पत्नी ने खौफनाक रास्ता चुन लिया। महिला ने अपने प्रेमी, अपनी सगी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को पहले करंट का झटका दिया और फिर जहर देकर मार डाला। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी ने इसे खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सच सामने आ गया।