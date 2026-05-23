ग्रेजुएशन और पीएचडी छात्रों पर यूनिफॉर्म थोपना सही नहीं: राज्यपाल के आदेश पर सपा नेता एसटी हसन का बड़ा बयान

ST Hasan University Dress Code:उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में यूनिफॉर्म लागू करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्यपाल के निर्देश के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्तर तक यूनिफॉर्म व्यवस्था व्यावहारिक और संभव है, लेकिन उच्च शिक्षा में इसे लागू करना सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी जैसे कोर्स करने वाले छात्रों की सोच और आवश्यकताएं अलग होती हैं, इसलिए उन पर एक जैसी ड्रेस थोपना उचित नहीं होगा।