सरकार को इंसानियत की परवाह नहीं, मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सपा नेता का बड़ा हमला

Bulldozer Action Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को न तो आम जनता की चिंता है और न ही इंसानियत की कोई परवाह। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वहां लोग कई वर्षों से रह रहे हैं और उन क्षेत्रों में मंदिर व मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। इसके बावजूद लोगों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद दुखद और अमानवीय है।