सरकार को इंसानियत की परवाह नहीं, मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सपा नेता का बड़ा हमला

मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सपा नेता का बड़ा हमला
Bulldozer Action Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को न तो आम जनता की चिंता है और न ही इंसानियत की कोई परवाह। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वहां लोग कई वर्षों से रह रहे हैं और उन क्षेत्रों में मंदिर व मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। इसके बावजूद लोगों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद दुखद और अमानवीय है।
एसटी हसन ने अपने बयान में कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि जमीन का महत्व इंसानों से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, “मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। लोग वर्षों से अपने परिवारों के साथ वहां रह रहे हैं, अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। अचानक बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर करना किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं माना जा सकता।” सपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर गरीबों और कमजोर वर्गों पर दबाव बना रही है, जबकि उनकी समस्याओं का समाधान संवाद और मानवीय दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।
सपा नेता ने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है, वहां केवल घर ही नहीं बल्कि धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रशासन को इतनी ही आपत्ति थी तो इतने वर्षों तक इन इलाकों को क्यों बसने दिया गया। एसटी हसन ने कहा कि अचानक की जा रही कार्रवाई से स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसी भी कार्रवाई से पहले वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाए।
इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई को राजनीतिक और प्रशासनिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं, प्रशासन की ओर से अब तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हैं और लोग सरकार के अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं।
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