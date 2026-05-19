मुरादाबाद में भारी वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, दो दिन में 138 डम्पर-ट्रकों के चालान से वसूला 12 लाख जुर्माना

मुरादाबाद में भारी वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन | AI Generated Image
Heavy Vehicle Challan:उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, अव्यवस्थित यातायात और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। SSP के निर्देश पर जनपदभर में डम्पर और ट्रकों की सघन चेकिंग की जा रही है। इस अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
यातायात पुलिस द्वारा 17 मई 2026 और 18 मई 2026 को जिले के विभिन्न प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रेशर हॉर्न का प्रयोग, ओवरस्पीडिंग, खतरनाक ड्राइविंग, दोषपूर्ण नंबर प्लेट, रिफ्लेक्टर की कमी समेत कई यातायात नियमों के उल्लंघन पाए गए। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दो दिनों में कुल 138 डम्पर और ट्रकों का चालान किया।
अभियान के दौरान 17 मई को 69 वाहनों के चालान कर 5 लाख 44 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं 18 मई को भी 69 भारी वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 6 लाख 57 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इस प्रकार दो दिनों में कुल 12 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
मुरादाबाद पुलिस ने सभी ट्रांसपोर्टरों, वाहन स्वामियों और चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने साफ कहा है कि वाहनों में अवैध प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न किया जाए और निर्धारित गति सीमा के भीतर ही वाहन चलाया जाए। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भविष्य में भी कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
यातायात पुलिस का मानना है कि भारी वाहनों की लापरवाही कई बार बड़े सड़क हादसों का कारण बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब प्रमुख हाईवे, शहर के प्रवेश मार्गों और व्यस्त चौराहों पर लगातार निगरानी बढ़ा रही है। पुलिस के अनुसार आने वाले दिनों में अभियान को और तेज किया जाएगा, ताकि सड़क पर सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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