मुरादाबाद में भारी वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, दो दिन में 138 डम्पर-ट्रकों के चालान से वसूला 12 लाख जुर्माना

अभियान के दौरान 17 मई को 69 वाहनों के चालान कर 5 लाख 44 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं 18 मई को भी 69 भारी वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 6 लाख 57 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इस प्रकार दो दिनों में कुल 12 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।