मुरादाबाद में सनसनी: जिसे समझा जिगरी यार, उसी ने गमछे से घोंट दिया गला; वजह जानकर चौंक जाएंगे

Moradabad Murder Case:मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक प्लॉट में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह मामला 9 मई 2026 का है, जब कल्याणपुर की मढ़ैया स्थित एक खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव की हालत संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान न होने के कारण पुलिस ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से शव की तस्वीरों का प्रचार-प्रसार कराया। इसके बाद पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।