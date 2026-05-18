मुरादाबाद में सनसनी: जिसे समझा जिगरी यार, उसी ने गमछे से घोंट दिया गला; वजह जानकर चौंक जाएंगे

मुरादाबाद में सनसनी
Moradabad Murder Case:मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक प्लॉट में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह मामला 9 मई 2026 का है, जब कल्याणपुर की मढ़ैया स्थित एक खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव की हालत संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान न होने के कारण पुलिस ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से शव की तस्वीरों का प्रचार-प्रसार कराया। इसके बाद पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
लगातार प्रयासों के बाद 11 मई 2026 को मृतक की पहचान अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव फुलपुर अदलपुर उर्फ भोपुर तैय्या निवासी राजू सैनी पुत्र केवल सिंह के रूप में हुई। मृतक के परिजन मुरादाबाद मोर्चरी पहुंचे और शव की पहचान की। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 16 मई को कटघर थाने में सतीश सैनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के तहत कटघर पुलिस ने 17 मई 2026 को मुख्य आरोपी सतीश सैनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कल्याणपुर की मढ़ैया का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा और मृतक की चप्पल भी बरामद कर ली। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 की बढ़ोतरी भी की है।
पुलिस पूछताछ में आरोपी सतीश सैनी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी ने बताया कि 22 अप्रैल 2026 को उसकी मां की तेरहवीं थी। उसी दौरान मृतक राजू सैनी ने उसके साथ गाली-गलौज की थी। आरोपी उसी दिन से राजू से बदला लेने की योजना बना रहा था। पुलिस के अनुसार, 8 मई की रात राजू सैनी आरोपी के घर पहुंचा और दोनों शराब पीने के लिए बाहर गए। शराब पीने के दौरान दोनों के बीच फिर से कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि गुस्से में उसने राजू सैनी के गले में गमछा डालकर कस दिया और घुटनों से उसकी छाती पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव के पैरों में गमछा बांधा और उसे घसीटते हुए एक खाली प्लॉट तक ले गया। वहां शव फेंककर वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल गमछा और मृतक की चप्पल बरामद कर ली है।
कटघर पुलिस द्वारा हत्या के इस सनसनीखेज मामले का खुलासा होने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं, मृतक के परिवार ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है।
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