मुरादाबाद डकैती कांड: जेल में रातभर फूट-फूटकर रोई अरीबा, भाई से बोली- मम्मी-पापा के पास जाना है

Robbery Case Moradabad: मुरादाबाद के चर्चित करोड़ों रुपये की डकैती कांड में गिरफ्तार पीतल कारोबारी की बेटी अरीबा जेल पहुंचने के बाद पूरी तरह टूटती नजर आई। अपने ही घर में प्रेमी के साथ मिलकर डकैती करवाने के आरोप में गिरफ्तार की गई इक्कीस वर्षीय अरीबा ने महिला बैरक में पूरी रात बेचैनी में बिताई। जेल सूत्रों के अनुसार वह देर रात तक रोती रही और बार-बार अपने परिवार को याद करती रही। शुक्रवार सुबह जब उसका भाई अरीब उससे मिलने जेल पहुंचा तो अरीबा खुद को संभाल नहीं सकी और भाई के सामने फूट-फूटकर रोने लगी। उसने भाई से सिर्फ एक ही बात कही- मुझे मम्मी-पापा के पास जाना है।