15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

Petrol Diesel Price Hike: मुरादाबाद में पेट्रोल 98 रुपये के करीब, डीजल 91 पार, लोगों की बढ़ी चिंता

Moradabad News: मुरादाबाद में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। नई दरों के बाद पेट्रोल 97.95 रुपये और डीजल 91.18 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जिससे आम लोगों और वाहन चालकों की चिंता बढ़ गई है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

May 15, 2026

petrol diesel price hike moradabad

मुरादाबाद में पेट्रोल 98 रुपये के करीब..

Petrol Diesel Price Hike: यूपी के मुरादाबाद में शुक्रवार सुबह पेट्रोल-डीजल कीमतों में बढ़ोतरी का बड़ा असर देखने को मिला। नई दरें लागू होने के बाद शहर में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल अब 97.95 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 91.18 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बढ़ती कीमतों ने आम लोगों और वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है।

पहले के मुकाबले कितनी बढ़ी कीमत

मुरादाबाद में पेट्रोल की कीमत पहले 94.95 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 97.95 रुपये हो गई है। वहीं डीजल पहले 88.18 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था, जो अब 91.18 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों का असर अब सीधे घरेलू बजट पर दिखाई देने लगा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का दिखा असर

विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देशभर में पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़ने के बाद तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालना शुरू कर दिया है। इसका असर मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है।

ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें हो सकती हैं महंगी

पेट्रोल-डीजल कीमतों में बढ़ोतरी का असर आने वाले दिनों में माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ सकता है। डीजल महंगा होने से फल, सब्जी, दूध और अन्य जरूरी सामान की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि यदि ईंधन की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो महंगाई और तेज हो सकती है।

मिडिल क्लास परिवारों पर बढ़ा दबाव

मुरादाबाद में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंचने से मिडिल क्लास परिवारों की चिंता बढ़ गई है। रोजाना वाहन से सफर करने वाले लोगों का कहना है कि बढ़ते ईंधन खर्च के कारण घरेलू बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है।

आम लोगों ने जताई नाराजगी

मुरादाबाद में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दैनिक रूप से बाइक और कार का इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रहे ईंधन के दामों से घर का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है। वहीं ऑटो और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि डीजल महंगा होने से किराया बढ़ाना उनकी मजबूरी बन सकती है, जिसका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 May 2026 11:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Petrol Diesel Price Hike: मुरादाबाद में पेट्रोल 98 रुपये के करीब, डीजल 91 पार, लोगों की बढ़ी चिंता

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इश्क-लालच का खौफनाक खेल: मुरादाबाद में कारोबारी की बेटी निकली करोड़ों की डकैती की मास्टरमाइंड

moradabad brass trader dacoity arrests
मुरादाबाद

गर्मी से मिली राहत: मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल और बिजनौर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना

up west weather rain thunderstorm alert moradabad
मुरादाबाद

अगले 24 घंटे में पलटेगा मौसम; धूल भरी आंधी के साथ होगी बारिश, यूपी के इन जिलों में गिरेंगे ओले

up weather alert rain storm moradabad up
मुरादाबाद

मुरादाबाद में पीतल कारोबारी के घर करोड़ों की डकैती, हथियारबंद बदमाशों ने कनपटी पर तमंचा रखकर की लूट

moradabad brass trader crore robbery
मुरादाबाद

चौधरी भूपेंद्र सिंह फिर बने योगी सरकार के मंत्री, मुरादाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

chaudhary bhupendra singh third time up minister
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.