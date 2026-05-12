गर्मी से मिली राहत: मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल और बिजनौर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी पूरी तरह स्थिरता आने की संभावना नहीं है। अगले 2 से 3 दिनों तक कहीं-कहीं हल्की बारिश, बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट बनी रहेगी और लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिलती रहेगी, लेकिन अचानक मौसम बदलने की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।