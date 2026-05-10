यूपी में बदलेगा मौसम: 2 मई से आंधी-बारिश का अलर्ट, जानिए किन जिलों में रहेगा सबसे ज्यादा असर

UP Rain Alert 12 May 2026: उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से मौसम ने राहत भरा रुख अपनाया है। रविवार सुबह से पूरे प्रदेश में आसमान साफ बना हुआ है और तेज धूप खिली हुई है। हालांकि हल्की ठंडी हवाएं चलने के कारण गर्मी का असर थोड़ा कम महसूस हो रहा है, लेकिन दिन में धूप लगातार तीखी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल किसी भी जिले में आंधी-बारिश का अलर्ट नहीं है।