बरेली से हल्द्वानी तक दौड़ेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मुरादाबाद कनेक्शन से यूपी-उत्तराखंड यात्रा होगी सुपरफास्ट

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘ग्रीनफील्ड’ मॉडल है। इसका मतलब है कि एक्सप्रेसवे पुराने हाईवे को चौड़ा करने के बजाय पूरी तरह नए रूट पर विकसित किया जाएगा। यह मार्ग शहरों की भीड़भाड़ और बाजार क्षेत्रों को बाईपास करते हुए खुले इलाकों और खेतों से होकर गुजरेगा। इससे यात्रियों को लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और सफर का समय काफी कम हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद बरेली से हल्द्वानी पहुंचने में लगने वाला समय करीब एक से डेढ़ घंटे तक घट सकता है।