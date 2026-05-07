7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

बरेली से हल्द्वानी तक दौड़ेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मुरादाबाद कनेक्शन से यूपी-उत्तराखंड यात्रा होगी सुपरफास्ट

Moradabad News: बरेली से हल्द्वानी तक बनने वाले लगभग 100 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम तेजी पकड़ रहा है। NHAI ने परियोजना के लिए सीमांकन शुरू कर दिया है। यह एक्सप्रेसवे बरेली-मुरादाबाद हाईवे से भी जुड़ेगा।

3 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

May 07, 2026

moradabad-bareilly-up-haldwani-greenfield-expressway

मुरादाबाद कनेक्शन से यूपी-उत्तराखंड यात्रा होगी सुपरफास्ट..

Greenfield Expressway: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सड़क परिवहन को आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। बरेली से हल्द्वानी तक लगभग 100 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना तैयार की गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर भारत की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे न केवल दो राज्यों को जोड़ेगा, बल्कि आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को भी नई ऊंचाई देगा।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्यों माना जा रहा खास

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘ग्रीनफील्ड’ मॉडल है। इसका मतलब है कि एक्सप्रेसवे पुराने हाईवे को चौड़ा करने के बजाय पूरी तरह नए रूट पर विकसित किया जाएगा। यह मार्ग शहरों की भीड़भाड़ और बाजार क्षेत्रों को बाईपास करते हुए खुले इलाकों और खेतों से होकर गुजरेगा। इससे यात्रियों को लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और सफर का समय काफी कम हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद बरेली से हल्द्वानी पहुंचने में लगने वाला समय करीब एक से डेढ़ घंटे तक घट सकता है।

मुरादाबाद हाईवे से सीधा जुड़ाव बनेगा गेम चेंजर

NHAI की योजना के अनुसार इस एक्सप्रेसवे को बरेली-मुरादाबाद हाईवे से भी जोड़ा जाएगा। यह कनेक्टिविटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आने वाले वाहनों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। अभी तक उत्तराखंड की ओर जाने वाले वाहन बरेली शहर के भीतर भारी ट्रैफिक का सामना करते हैं, लेकिन नए एक्सप्रेसवे के जरिए वाहन सीधे हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्र की ओर बढ़ सकेंगे। इससे यात्रा का समय कम होने के साथ-साथ ईंधन की भी बचत होगी।

पर्यटन उद्योग को मिलेगा बड़ा फायदा

हल्द्वानी को कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहां से नैनीताल, रानीखेत, भीमताल, अल्मोड़ा और कौसानी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रास्ते खुलते हैं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद देशभर से आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा अधिक आरामदायक और तेज हो जाएगी। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से होटल उद्योग, ट्रैवल सेक्टर और स्थानीय कारोबार को बड़ा लाभ मिलेगा। वीकेंड पर्यटन में भी तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

व्यापार और उद्योग को भी मिलेगी नई ताकत

यह एक्सप्रेसवे केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बरेली का लकड़ी उद्योग, जरी-जरदोजी कारोबार और कृषि उत्पाद उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों तक कम समय में पहुंच सकेंगे। वहीं पहाड़ों से आने वाले फल, सब्जियां और अन्य उत्पाद भी तेजी से यूपी के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे। मालवाहक वाहनों के लिए यह रूट कम दूरी और बेहतर सड़क गुणवत्ता के कारण आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा।

सीमांकन शुरू, जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज

परियोजना के लिए सीमांकन का कार्य शुरू होने के बाद अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, रूट को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है और जल्द ही अधिसूचना जारी की जा सकती है। जमीन अधिग्रहण के दौरान किसानों और स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने की भी तैयारी की जा रही है ताकि परियोजना को बिना विवाद आगे बढ़ाया जा सके।

हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा एक्सप्रेसवे

NHAI इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह कंट्रोल्ड-एक्सेस हाईवे के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। सड़क पर आधुनिक सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लगाया जाएगा। इसके अलावा रास्ते में फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप, इमरजेंसी मेडिकल सुविधा और विश्राम केंद्र जैसी आधुनिक जनसुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 May 2026 03:07 pm

Published on:

07 May 2026 03:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बरेली से हल्द्वानी तक दौड़ेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मुरादाबाद कनेक्शन से यूपी-उत्तराखंड यात्रा होगी सुपरफास्ट

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश यादव का हमला: भाजपा पर लोकतंत्र को कुचलने का दावा, रिवॉल्वर के दम पर वोट रोकने का आरोप

akhilesh yadav bjp vote rigging allegation up bengal
मुरादाबाद

मुरादाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन: 3 किलो से ज्यादा चरस के साथ धरे गए 3 तस्कर, बिना नंबर की बाइक जब्त

moradabad 3 kg charas 3 arrested bilari
मुरादाबाद

मुरादाबाद से बड़ी खबर: अब स्मार्ट मीटर में प्रीपेड का झंझट खत्म, पोस्टपेड व्यवस्था से उपभोक्ताओं को राहत

up smart meter postpaid news moradabad
मुरादाबाद

मुरादाबाद में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप: लाठी-डंडों से खूनी संघर्ष, महिलाओं समेत कई लोग घायल

moradabad land dispute violent clash fir
मुरादाबाद

मुरादाबाद में गन्ने के खेत में तेंदुए के तीन नवजात शावक मिलने से हड़कंप, वन विभाग अलर्ट मोड पर

leopard cubs found moradabad bilari village
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.