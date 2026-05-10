रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ विवादित पोस्टर से सियासी तूफान, सपा नेता एसटी हसन ने उठाए सवाल

Rahul Gandhi Poster Controversy:उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कुछ विवादित पोस्टर लगाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल अचानक गरमा गया है। बताया जा रहा है कि इन पोस्टरों में राहुल गांधी पर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर गंभीर आरोपों जैसे संदेश लिखे गए थे। जैसे ही ये पोस्टर सामने आए, सोशल मीडिया पर भी मामला तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक बहस शुरू हो गई।