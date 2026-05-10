रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ विवादित पोस्टर से सियासी तूफान, सपा नेता एसटी हसन ने उठाए सवाल

सपा नेता एसटी हसन ने उठाए सवाल..
Rahul Gandhi Poster Controversy:उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कुछ विवादित पोस्टर लगाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल अचानक गरमा गया है। बताया जा रहा है कि इन पोस्टरों में राहुल गांधी पर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर गंभीर आरोपों जैसे संदेश लिखे गए थे। जैसे ही ये पोस्टर सामने आए, सोशल मीडिया पर भी मामला तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक बहस शुरू हो गई।
स्थानीय स्तर पर यह मामला तेजी से राजनीतिक रंग लेता गया और विभिन्न दलों के नेताओं ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया, तो कुछ ने इसे राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ करार दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने रायबरेली की राजनीति को केंद्र में ला दिया है और यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है।
इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब यह अच्छी तरह समझ चुकी है कि संविधान का अपमान कौन कर रहा है और लोकतंत्र का मजाक कौन बना रहा है। उनके अनुसार, वर्तमान समय में चुनावी प्रक्रिया और देश की स्वतंत्र संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
एसटी हसन ने यह भी कहा कि संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है और यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात ऐसे बन सकते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक नए आंदोलन की आवश्यकता पड़ जाए। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और विपक्ष तथा सत्ता पक्ष के बीच नई बहस को जन्म दे रहा है।
रायबरेली का यह पोस्टर विवाद अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में इस पर और भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है, जिससे सियासी तापमान और बढ़ सकता है।
रायबरेली में हुए इस पोस्टर विवाद को लेकर अब प्रशासन की भूमिका पर भी नजरें टिकी हुई हैं। स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं कि आखिर ये विवादित पोस्टर किसने लगाए और इनके पीछे क्या उद्देश्य था।
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