मुरादाबाद में पीतल कारोबारी के घर करोड़ों की डकैती, हथियारबंद बदमाशों ने कनपटी पर तमंचा रखकर की लूट

Brass Trader Robbery Moradabad:यूपी के मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र स्थित अकबर कंपाउंड में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक पीतल कारोबारी के घर में धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर में घुसते ही पूरे परिवार को कनपटी पर तमंचा सटाकर बंधक बना लिया और घर में मौजूद कीमती सामान व नकदी की लूट शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में बदमाशों ने घर को खंगाल डाला और करोड़ों रुपये और जेवरात लेकर फरार हो गए।