संभल के पीएमश्री स्कूल में हिजाब-टोपी विवाद: हिंदू बच्चों से कराई गई इस्लामिक प्रार्थना, प्रिंसिपल और शिक्षक पर FIR

डीएम अंकित खंडेलवाल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीडीओ गोरखनाथ भट्ट की अध्यक्षता में एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। इस टीम को विद्यालय में हुई गतिविधियों की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने स्पष्ट कहा कि जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षा का माहौल बेहतर बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।