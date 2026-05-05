गंगा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा: लुधियाना से आ रही डबल डेकर बस ट्रक में घुसी, 30 यात्री लहूलुहान

Double decker bus collided: यूपी के संभल जनपद में गंगा एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लुधियाना से आ रही एक डबल डेकर बस खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें करीब 25 से 30 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस सेवाएं सक्रिय हुईं और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।