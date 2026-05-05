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गंगा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा: लुधियाना से आ रही डबल डेकर बस ट्रक में घुसी, 30 यात्री लहूलुहान

Sambhal News: गंगा एक्सप्रेस-वे पर संभल के पास डबल डेकर बस खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 25-30 यात्री घायल हो गए।

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सम्भल

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Mohd Danish

May 05, 2026

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गंगा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा | AI Generated Image

Double decker bus collided: यूपी के संभल जनपद में गंगा एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लुधियाना से आ रही एक डबल डेकर बस खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें करीब 25 से 30 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस सेवाएं सक्रिय हुईं और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।

चंदौसी टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा

यह हादसा बदायूं जिले के थाना इस्लामनगर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे पर चंदौसी टोल प्लाजा के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बस लुधियाना से चलकर बदायूं, हरदोई और उन्नाव की ओर जा रही थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया गया। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।

घायलों को सीएचसी बहजोई में कराया गया भर्ती

हादसे में घायल हुए सभी यात्रियों को 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बहजोई में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम घायलों का इलाज कर रही है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में घायलों के परिजनों का भी जमावड़ा लग गया है, जिससे वहां भावनात्मक माहौल बना हुआ है।

यात्रियों ने चालक पर लगाए गंभीर आरोप

एक घायल यात्री ने बताया कि वे लुधियाना से हरदोई जिले के बांगरमऊ जा रहे थे और बस में करीब 50 लोग सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बस चालक रास्ते में कई जगह रुककर शराब पी रहा था और बस दो बार खराब भी हुई थी। यात्रियों के अनुसार बस धीमी गति से चल रही थी, लेकिन चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ।

जांच के बाद सामने आएंगे हादसे के असली कारण

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बस चालक की भूमिका को लेकर गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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Published on:

05 May 2026 10:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / गंगा एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा: लुधियाना से आ रही डबल डेकर बस ट्रक में घुसी, 30 यात्री लहूलुहान

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