संभल में मासूम के साथ क्रूरता की हदें पार: छात्र के निजी अंग में पेन डालने का आरोप, पॉक्सो एक्ट में FIR

संभल में मासूम के साथ क्रूरता की हदें पार..
Student Assault Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जनपद से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। यहां पांचवीं कक्षा के एक मासूम छात्र के साथ कथित तौर पर तीन नाबालिग छात्रों द्वारा अमानवीय हरकत किए जाने का आरोप है। पीड़ित बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामला सामने आने के बाद बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन नाबालिगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और मारपीट की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की है। पुलिस ने पीड़ित और उसके परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। साथ ही, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्कूल के शिक्षकों और अन्य बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके।
जानकारी के मुताबिक, यह घटना 17 अप्रैल को हुई थी, लेकिन मामला 25 अप्रैल को सामने आया। बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल को जब बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ी, तब माँ के पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका लगातार इलाज चल रहा है। इस देरी ने भी मामले को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि घटना और शिकायत के बीच कई दिनों का अंतर रहा।
परिजनों की शिकायत के अनुसार, घटना वाले दिन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बच्चों ने इस बात की शिकायत अध्यापक से की, जिस पर अध्यापक ने सभी को डांट दिया। आरोप है कि स्कूल की छुट्टी के बाद तीनों नाबालिग पीड़ित को अपने साथ ले गए और उसके साथ जबरदस्ती की। यह भी बताया गया कि उन्होंने बच्चे को पकड़कर उसके साथ बेहद गलत हरकत की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
पीड़ित बच्चे ने पुलिस को दिए अपने बयान में अपनी मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है। मां ने बताया कि वह इस घटना से बेहद डरा हुआ है और मानसिक रूप से भी काफी सहमा हुआ है। इस घटना ने न केवल बच्चे को शारीरिक रूप से घायल किया है, बल्कि उसके मन पर भी गहरा असर डाला है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग