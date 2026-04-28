संभल में मासूम के साथ क्रूरता की हदें पार: छात्र के निजी अंग में पेन डालने का आरोप, पॉक्सो एक्ट में FIR

Student Assault Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जनपद से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। यहां पांचवीं कक्षा के एक मासूम छात्र के साथ कथित तौर पर तीन नाबालिग छात्रों द्वारा अमानवीय हरकत किए जाने का आरोप है। पीड़ित बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।