संभल में ASI संरक्षित किले की जमीन पर चला बुलडोजर: संभल में दो मकान तोड़े, कई ने खुद हटाया अतिक्रमण

इस कार्रवाई का कारण हाल ही में जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण विश्नोई द्वारा कारवां सराय गेट का निरीक्षण है। इस गेट का कुछ समय पहले ही 29 लाख रुपये की लागत से कायाकल्प किया गया था। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने किले की भूमि पर अवैध कब्जों को गंभीरता से लिया और तत्काल उन्हें हटाने के निर्देश दिए। यह किला लगभग 3600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका संरक्षण ASI द्वारा किया जाता है।