संभल जामा मस्जिद बनाम श्रीहरिहर मंदिर विवाद: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

Jama Masjid Case Sambhal: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवाद पर अहम सुनवाई होने जा रही है। यह सुनवाई मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर उस याचिका पर होगी, जिसमें चंदौसी कोर्ट के सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।