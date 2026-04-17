शारीरिक संबंध और बेवफाई को छिपाने के लिए पत्नी ने चढ़ा दी सुहाग की बलि; खेत में गला घोंट कर की हत्या

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि नरेश की मौत गला घोंटने से हुई है। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच की गई। इसी जांच से बड़ा राज खुल गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को पता चला कि नरेश की पत्नी शीला का अपने समधी सत्यपाल के साथ लंबे समय से अवैध शारीरिक संबंध चल रहे थे। नरेश को इस बारे में पता चल गया था और वह दोनों के बीच रुकावट बन रहे थे। इसी वजह से शीला और सत्यपाल ने मिलकर नरेश की हत्या की साजिश रची। रात में जब नरेश खेत में सो रहे थे, दोनों ने उन पर हमला किया और गमछे से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी।