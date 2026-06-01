संभल में पति पर तेजाब डालने वाली पत्नी को आजीवन कारावास, 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

अपर जिला जज गोपाल की अदालत ने 27 मई को कहकशां को दोषी करार दिया था। सोमवार को जैसे ही कोर्ट ने उम्रकैद का फैसला सुनाया कहकशां कोर्ट रूम में ही फूट-फूटकर रोने लगी। इसके बाद उसे पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान पीड़ित पति मुजफ्फर अली भी अपनी मां के साथ कोर्ट पहुंचा था। तेजाब से झुलसे अपने चेहरे को उसने एक तौलिए से ढक रखा था। वहीं कहकशां की वकील पिंकी शर्मा ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है। उनका आरोप है कि पुलिस ने घटना के 17 दिन बाद केस दर्ज किया था और कहकशां को लव मैरिज करने की सजा दी जा रही है।