संभल में आवारा कुत्तों-बंदरों का आतंक, भीषण गर्मी से जानवर हुए आक्रामक; 20 दिन में 165 लोग अस्पताल पहुंचे

Dog Monkey Bite Cases: उत्तर प्रदेश के संभल में भीषण गर्मी का असर अब इंसानों के साथ-साथ जानवरों के व्यवहार पर भी दिखाई देने लगा है। जिले में आवारा कुत्तों और बंदरों के हमलों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जिला संयुक्त चिकित्सालय में पिछले 20 दिनों के भीतर बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुंचे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि तेज गर्मी के कारण जानवरों में चिड़चिड़ापन और आक्रामकता बढ़ गई है, जिसकी वजह से सड़क पर घूमने वाले कुत्ते और बंदर लोगों पर हमला कर रहे हैं।