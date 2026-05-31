मां ने शादी से इनकार किया तो ‘हैवान’ बना सनकी आशिक, फिरोजाबाद में मासूम की बेरहमी से की हत्या, 34 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो देख सभी रह गए दंग

अरांव के बामई गांव की रहने वाली रती देवी की शादी पिछले साल बदायूं के सुमित कुमार से हुई थी। पति से अनबन के चलते रती पिछले पांच महीने से अपने मायके में रह रही थी। इसी दौरान रती के पति का फुफेरा भाई विराज उर्फ जितेंद्र पाठक रती के परिवार के करीब आ गया। विराज ने पहले पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में मदद का भरोसा दिया। आरोपी विराज के दिमाग में यह सनक सवार थी कि रती अपने बेटे आरव की वजह से उससे शादी नहीं कर रही है। उसे यह भी शक था कि बच्चे की खातिर भविष्य में रती और उसका पति फिर से एक हो सकते हैं। जिसके चलते उसने रती के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया जब रती ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।