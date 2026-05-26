ससुर मुलायम सिंह और पति अखिलेश की साख भी नहीं आई थी काम, जब एक फिल्म स्टार से पहला चुनाव हार गई डिंपल यादव

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस पुराने इंटरव्यू में डिंपल यादव का एक अलग और बेबाक अंदाज देखने को मिला। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि 'क्या चुनाव को लेकर आपको ससुर मुलायम सिंह यादव या पति अखिलेश यादव से कोई सलाह मिली है? तो डिंपल ने हंसते हुए सीधे 'ना' कह दिया।

इंटरव्यू में जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर आप सांसद बनकर दिल्ली चली गई, तो बच्चों को कौन संभालेगा?' इस पर डिंपल ने बहुत ही बेबाक अंदाज में कहा कि यादव परिवार में बहुत सारे लोग हैं, जो बच्चों को संभाल लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे राजनीति और परिवार दोनों को अच्छे से मैनेज कर लेंगी।

फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या वे जीत के लिए किसी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, आप खुद ही देख लीजिएगा। सोशल मीडिया पर लोग डिंपल यादव के इस पुराने अंदाज और उनकी अंग्रेजी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।