‘सच्चा प्यार’ बना 1.5 साल के मासूम की हत्या की वजह! आरव की पटककर हत्या करने के मामले में नया अपडेट; फिरोजाबाद का मामला

रती के अनुसार, करीब एक महीने पहले विराज ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। उसने यह भी कहा था कि वह उसके डेढ़ साल के बेटे आरव को भी अपने साथ रखेगा और उसकी परवरिश करेगा। बताया जा रहा है कि आरोपी को महिला को प्रेम था, हालांकि रती ने साफ शब्दों में दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। पुलिस को दिए बयान में रती का कहना है कि इसी इनकार के बाद विराज ने उससे बदला लेने की ठान ली और मासूम आरव की हत्या की साजिश रच डाली।