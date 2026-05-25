‘घरों में शिफ्ट में सो सकते हैं तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते’, BJP सांसद बोले- कुर्बानी परंपरा में सुधार की जरूरत

बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने 'X' पर फोटो पोस्ट करके कार्यक्रम की जानकारी दी है। सांसद ने लिखा- जनपद फिरोजाबाद महानगर में मोती इम्पीरियल रिसोर्ट में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान-2026 के अंतर्गत फिरोजाबाद महानगर के प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन कर शुभारंभ किया। इस वर्ग की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष सतीश दिवाकर ने की। प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में देश के सम्मुख चुनौतियां एवं निदान के हमारे प्रयास विषय पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया।