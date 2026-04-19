डीएम परेशान कर रहे… आईफोन लिया यह आरोप लगाने वाली तहसीलदार राखी शर्मा पर बड़ा एक्शन

फिरोजाबाद में तहसीलदार राखी शर्मा द्वारा जिलाधिकारी पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से राजस्व परिषद मुख्यालय, लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। जिला सूचना अधिकारी ने व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से इस कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जिस जमीन विवाद को लेकर आरोप लगाए गए थे। उस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अब इस प्रकरण की जांच मंडलायुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत करेंगे। बताया जा रहा है कि राखी शर्मा पहले टूंडला तहसील में तैनात थीं। हाल ही में उनका तबादला शिकोहाबाद कर दिया गया था। तबादले के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिलाधिकारी और कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे।