एक्शन में ASP अनुज चौधरी! एनकाउंटर में 3 बदमाशों को लगी गोली; ठांय-ठांय के बाद 7 चढ़े पुलिस के हत्थे

Firozabad ASP Anuj Chaudhary Big Action: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बढ़ती पशु चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरस्टेट भैंस चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। रविवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।