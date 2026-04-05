6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

‘CM योगी के हस्ताक्षर से चल रहे बूचड़खाने’, अविमुक्तेश्वरानंद बोले- गो मांस खुलेआम बिक रहा

Avimukteshwaranand Aaraswati On CM Yogi: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि CM योगी के हस्ताक्षर से बूचड़खाने चल रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Harshul Mehra

Apr 05, 2026

shankaracharya avimukteshwaranand saraswati said beef sold openly what he say about cm yogi

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Avimukteshwaranand Aaraswati On CM Yogi: उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Avimukteshwaranand Saraswati) ने प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। रविवार सुबह आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने गो हत्या के मुद्दे को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गो हत्या के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंताजनक है।

‘उम्मीद थी कमी आएगी, लेकिन बढ़े मामले’

शंकराचार्य ने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद गो हत्या के मामलों में कमी आएगी, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। उनके अनुसार, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है।

बूचड़खानों को लेकर भी उठाए सवाल

उन्होंने आरोप लगाया कि CM योगी के हस्ताक्षर से प्रदेश में बूचड़खाने संचालित हो रहे हैं, जबकि पहले इन्हें बंद करने की बात कही गई थी। शंकराचार्य ने कहा कि यह स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए शर्मनाक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विदेशों में जाने वाले माल में गो मांस खुलेआम बेचा जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

संत समाज और राजनीति पर टिप्पणी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संत समाज की भूमिका पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संतों का कार्य लोक कल्याण करना है, न कि राजनीति में सक्रिय भागीदारी करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म और राजनीति दोनों की अपनी-अपनी शपथ और जिम्मेदारियां होती हैं, जिन्हें एक साथ निभाना संभव नहीं है। एक संन्यासी किसी भी सरकार का ‘नौकर’ नहीं हो सकता।

चुनाव को लेकर दिया संदेश

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जनता को सोच-समझकर सरकार का चयन करना चाहिए। उन्होंने अपील की कि वही सरकार चुनी जाए, जो प्रदेश में गो हत्या को पूरी तरह रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

1 मई से करेंगे प्रदेश भ्रमण

शंकराचार्य ने यह भी घोषणा की कि वह आगामी 1 मई से उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वह लोगों को जागरूक करेंगे और उनसे ऐसी सरकार चुनने की अपील करेंगे, जो सनातन मूल्यों की रक्षा कर सके और गो हत्या पर प्रभावी रोक लगा सके।

ये भी पढ़ें

‘मैं अपने जीवन के अत्यंत कठिन और….’, युद्धग्रस्त इजरायल से सकुशल लौटे शख्स ने क्या-क्या कहा?
अम्बेडकर नगर
ambedkar nagar youth brought back home safely from war torn Israel via jordan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Apr 2026 02:39 pm

Published on:

05 Apr 2026 02:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ‘CM योगी के हस्ताक्षर से चल रहे बूचड़खाने’, अविमुक्तेश्वरानंद बोले- गो मांस खुलेआम बिक रहा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

LPG संकट, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की खैर नहीं, टास्क फोर्स अलर्ट, अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा ‘छोटू’ सिलिंडर

बरेली

मेरी मम्मी नू पसंद नइयों तू, सुनंदा शर्मा की स्टार नाइट में बेकाबू भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ी, लाठियां फटकीं, करीब से देखने की होड़

बरेली

बिथरी की सियासत में बड़ा धमाका, गिरधारी पप्पू की एंट्री तय, चुनाव लड़ने का ऐलान, बदलेंगे समीकरण

बरेली

बरेली अपर जिला जज तबरेज अहमद व ज्ञानेंद्र त्रिपाठी समेत 50 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर, जाने किसे कहां मिली तैनाती

बरेली

डॉन सर्विस से रोशन हुआ शहर, ‘जी उठे मसीह’ के संदेश में डूबा इंग्लिश मेथोडिस्ट चर्च, गूंजे स्तुति गीत

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.