‘CM योगी के हस्ताक्षर से चल रहे बूचड़खाने’, अविमुक्तेश्वरानंद बोले- गो मांस खुलेआम बिक रहा

उन्होंने आरोप लगाया कि CM योगी के हस्ताक्षर से प्रदेश में बूचड़खाने संचालित हो रहे हैं, जबकि पहले इन्हें बंद करने की बात कही गई थी। शंकराचार्य ने कहा कि यह स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए शर्मनाक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि विदेशों में जाने वाले माल में गो मांस खुलेआम बेचा जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है।