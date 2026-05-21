बरेली में एलईडी स्क्रीन में शॉर्ट सर्किट से धधकी कमर्शियल बिल्डिंग, धुएं से मचा हड़कंप, लोग जान बचाकर भागे

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आग कुछ देर और फैल जाती तो पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ सकती थी, क्योंकि वहां कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में भी भारी भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनु शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही दो फायर यूनिट मौके पर भेजी गई थीं। आग एलईडी स्क्रीन में लगी थी, जिससे पूरे फ्लोर में धुआं भर गया था। फायरमैन को बीए सेट पहनाकर अंदर भेजा गया और सुरक्षित तरीके से आग बुझा ली गई।