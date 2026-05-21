लालफाटक ओवरब्रिज पर सीएनजी टैंकर से गैस लीक, मची भगदड़, वाहन छोड़कर भागे लोग

हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सीएनजी टैंकर शाहजहांपुर की तरफ से बदायूं जा रहा था। सुबह जब टैंकर लालफाटक ओवरब्रिज पर पहुंचा तभी उसके सिलेंडर से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया। पहले हल्की आवाज आई, लेकिन कुछ ही देर में तेज प्रेशर के साथ भयानक आवाज निकलने लगी। टैंकर के आसपास चल रहे वाहन चालकों ने जैसे ही गैस लीक होते देखी तो वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक टैंकर से निकल रही आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी आवाज सुनकर दहशत में बाहर निकल आए। लोगों को पहले किसी बड़े धमाके की आशंका हुई। जब पता चला कि सीएनजी टैंकर से गैस रिसाव हो रहा है तो लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। ओवरब्रिज और आसपास कुछ देर के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया।